Укладка фибросайдинга может быть произведена несколькими способами. На основе выбранного способа укладки осуществляется подбор наиболее подходящего вида крепежа.

Для всех вариантов укладки следует выбирать оцинкованные или крепежные элементы с гальваническим покрытием. Подбор крепежных элементов также зависит от типа обрешетки: деревянной или металлической. В частности, монтаж сайдинга на деревянную подсистему осуществляется с помощью саморезов из нержавеющей стали или с гальваническим покрытием с целью предотвращения образования ржавчины на поверхности фасада.

При монтаже внахлест (наложение панелей друг на друга с нахлестом 30 мм) возможно использование саморезов с утапливаемой головкой. В таком случае крепежные элементы будут надежно защищены вышележащей панелью от воздействия осадков, поэтому допустимо использование крепежных элементов без специального защитного покрытия. Перед установкой крепежа необходимо предварительное засверливание отверстий.

При монтаже встык (панели укладываются в одной плоскости) крепежные элементы остаются открытыми. Из соображений сохранения эстетического вида фасада рекомендовано использование окрашенных или хромированных крепежных элементов из нержавеющей стали. Такие саморезы защищены от воздействия окружающей среды и надолго сохраняют внешний вид.