Фиброцементный сайдинг Латонит – экологически чистый, универсальный строительный материал, изготавливаемый по безасбестовой технологии с использованием цемента, целлюлозы и минералов. Фибросайдинг Латонит – продукт компании Лато, произведенный в партнерстве с ведущими европейскими заводами-производителями из Австрии, Германии, Швейцарии и Италии. Фиброцементные панели Латонит широко применяются при внешней и внутренней отделке зданий различного назначения. Высокое качество фиброцементных панелей Латонит подтверждено не только наличием сертификатов соответствия и технических свидетельств Минстроя России, но также Сертификатом Европейского союза. Фибропанели Латонит можно использовать в любой части России: эксплуатационные характеристики позволяют применять сайдинг Латонит при температурах от -50 до +80 градусов Цельсия. Фиброцементный сайдинг Латонит экологически безопасен: он не содержит тяжелых металлов, формальдегидов, сольвентов и прочих вредных веществ.
Фиброцементный сайдинг Латонит обладает не только всеми необходимыми сертификатами соответствия России, но и Евросоюза.
При производстве фиброцементной доски Latonit используются только натуральные природные компоненты – цемент, целлюлоза и минеральные вещества. Сайдинг Латонит соответствует всем международным нормам экологичности.
Фиброцементные панели Латонит не горят и не поддерживают горение. Огнеупорные свойства фиброцемента позволяют сохранять его функциональные качества в разнообразных условиях службы при температурах до 80 градусов Цельсия.
Технологии производства сайдинга Латонит позволяют эксплуатировать его при температурах от -50 до +80 градусов Цельсия, обеспечивая высочайшие показатели комфорта вашего дома в ходе всего срока службы материала.
Высокая прочность фиброцементной доски Латонит подтверждена испытаниями, доказывающими стойкость к природным явлениям, таким как перепады температуры, солнечные лучи, дождь и ветер, а также к физическим воздействиям.
Сайдинг Латонит отлично подходит как для оформления загородных домов, так и для отделки фасадов многоэтажных зданий и коммерческой недвижимости.
Длительность эксплуатации фиброцементных панелей Латонит достигает 50 лет. Данный показатель в два раза превышает срок службы иных материалов, используемых для производства сайдинга.
Доставка осуществляется в центральные регионы России (Санкт-Петербург, Москва,Ленинградская и Московская области).
Производство на территории России позволяет минимизировать транспортные расходы: наличие собственного автопарка, а также сотрудничество с транспортными компаниями является гарантией качественной доставки в кратчайшие сроки.
Низкие издержки на производство позволяют осуществлять поставку готовой продукции по привлекательно низким ценам.
Сегодня, пожалуй, главным конкурентным преимуществом на рынке является соотношение цены и качества. Именно поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы максимально снизить затраты на производство фиброцементного сайдинга SBF. Импортная производственная линия позволяет сохранять самое высокое качество, а низкая закупочная цена сырья и четко отлаженный механизм производства позволяют нам предложить самый дешевый фиброцементный сайдинг в России, не уступающий по качеству конкурентам.
Широкая линейка продукции из фиброцемента позволяет нам закупать сырье для производства фиброцементного сайдинга по отповым ценам у проверенных поставщиков.
Современные технологии бережливого производства позволяют максимально снизить производственные расходы.
Мы производим фиброцементный сайдинг на предприятии, расположенном в ЦФО с применением импортных производственных линий.
Четко отлаженная логистика позволяет минимизировать расходы на транспортировку и доставку как сырья, так и готовой продукции.
Популярный в Европе и США принцип DIY (сделай сам) применим к сайдингу SBF. Вы самостоятельно сможете смонтировать и покрасить фасад по подробной инструкции.
Укладка фибросайдинга может быть произведена несколькими способами. На основе выбранного способа укладки осуществляется подбор наиболее подходящего вида крепежа.
Для всех вариантов укладки следует выбирать оцинкованные или крепежные элементы с гальваническим покрытием. Подбор крепежных элементов также зависит от типа обрешетки: деревянной или металлической. В частности, монтаж сайдинга на деревянную подсистему осуществляется с помощью саморезов из нержавеющей стали или с гальваническим покрытием с целью предотвращения образования ржавчины на поверхности фасада.
При монтаже внахлест (наложение панелей друг на друга с нахлестом 30 мм) возможно использование саморезов с утапливаемой головкой. В таком случае крепежные элементы будут надежно защищены вышележащей панелью от воздействия осадков, поэтому допустимо использование крепежных элементов без специального защитного покрытия. Перед установкой крепежа необходимо предварительное засверливание отверстий.
При монтаже встык (панели укладываются в одной плоскости) крепежные элементы остаются открытыми. Из соображений сохранения эстетического вида фасада рекомендовано использование окрашенных или хромированных крепежных элементов из нержавеющей стали. Такие саморезы защищены от воздействия окружающей среды и надолго сохраняют внешний вид.
Ниже представлены несколько рекомендаций по распилу сайдинга, которые помогут сохранить декоративные свойства фиброцементной панели и получить безупречно ровный срез:
· При распиловке фиброцементного сайдинга циркулярной пилой или болгаркой доску кладут лицевой стороной вверх.
· Верстак должен быть устойчив, доска должна быть надежно закреплена. Это позволит избежать вибрации, которая затруднит процесс обрезки и значительно ухудшит качество (например, неровные края распила).
· Допустимо использование болгарки с алмазным диском или электролобзика. Для этого используем твердосплавную пилку по фиброцементу (нужно отключить функцию маятника). Доску располагаем лицевой стороной вниз.
При работе с материалом не стоит забывать о средствах защиты: сверление и распиловку осуществлять в респираторе и защитных очках.
После распиловки торцы досок обрабатывают наждачной бумагой: она удалит заусенцы фиброцемента и сделает небольшие бороздки на спиле, что поспособствует прочной фиксации краски на обрезанных торцах фиброцементной доски.
Фиброцементный сайдинг позволяет реализовать множественные архитектурные решения как в индивидуальных, так и городских проектах. Удобный размер сайдинговых панелей позволяет осуществлять монтаж самостоятельно или с помощью профессионалов.
Подсистема для монтажа может быть выполнена из деревянного бруса (сечение не менее 50*50мм) или металлического профиля (толщина не менее 1,5 мм).
Монтаж фибро сайдинговых панелей осуществляется по типу вентилируемого фасада: за счет толщины элементов, монтируемых на обрешетку, между облицовкой и базовой стеной образуется зазор. Благодаря такой конструкции, во внутреннем пространстве происходит циркуляция воздуха, что препятствует скоплению конденсата.
Торцы досок после распиловки можно обработать краской. Если в процессе распиловки была повреждена лицевая сторона доски – место повреждения можно подкрасить той же краской (тонкой кисточкой или ватной палочкой).
Перед покраской поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, она должна быть сухой и чистой.
В дальнейшем, после покраски, образующиеся загрязнения достаточно будет смывать водой с добавлением небольшого количества мыльного раствора. Чтобы не оставались мыльные разводы, раствор достаточно смыть большим количеством теплой чистой воды.
Одна из причин высокой популярности материала – простота в обращении. Фиброцементный сайдинг похож на дерево: легко пилится, легко фрезеруется. Все работы выполняются в сухом, хорошо проветриваемом помещении, используемый для работы материал должен быть сухим. Попадающие на поверхность материала стружки и пыль необходимо незамедлительно удалять сухой тряпкой из микрофибры. Следует также избегать попадания влаги на цементную пыль.
Для сверления используются сверла с твердосплавными напайками и углом заточки в 60 градусов. Для отверстий большего диаметра используются коронки по керамике.
Трендовые решения декоративной отделки экстерьеров объединяют естественную красоту, природные цвета и экологичность фактур с технологичностью и инновационными решениями. Фибросайдинг отвечает заявленным стандартам современной архитектуры: это эстетичный, прочный и экологичный материал, не только защищающий фасад от внешних природных воздействий, но и реализующий творческий потенциал владельца.
Фибросайдинг отличается от других типов фасадных материалов:
Стойкость материала к перепадам температур и морозным зимам – минимум 150 циклов.
Для окрашивания фиброцементных фасадных досок возможно применение следующих групп лакокрасочных материалов:
акриловые эмали;
алкидные;
кремнийорганические;
жидкий пластик.
Грунт и краска должны относиться к одной группе лакокрасочных материалов. К примеру, на акриловый грунт нельзя наносить жидкий пластик!
Хорошо зарекомендовали себя водорастворимые акриловые лакокрасочные материалы следующих производителей:
Tambour (производство Израиль) - это атмосферостойкие, светостойкие лакокрасочные материалы высокого качества для наружных работ.
TIKKURILA (производство Финляндия) - это качественные, светостойкие лакокрасочные материалы для наружных работ.
Этапы нанесения лакокрасочных материалов:
Подготовка поверхности к окраске. Необходимо очистить поверхность от грязи и пыли.
Обязательна сухая поверхность фиброцементных фасадных досок. Проводить малярные работы можно только при отсутствии влаги в порах.
Грунтование поверхности. Строго соблюдайте рекомендации по нанесению используемого грунта! К нанесению краски на фиброцементные фасадные доски надо приступать только после высыхания грунтовочного слоя (время высыхания указано в инструкции на грунт).
Окрашивание поверхности. Строго соблюдайте рекомендации по нанесению используемой краски!
В отличие от металлического сайдинга, фиброцементный сайдинг Латонит обладает меньшей стоимостью и не подвержен коррозии.
В сравнении с деревянным, фиброцементный сайдинг Латонит обладает гораздо большим сроком службы; он не гниет, не деформируется и не трескается от попадания солнечных лучей и влаги, а также он не подвержен горению.
Виниловый – самый слабый конкурент фиброцементному сайдингу, проигрывая последнему по всем показателям – сроку службы, экологичности, прочности, горючести.
Деревянная обрешетка представляет собой каркас из горизонтальных и вертикальных решетин, выполняет функцию выравнивания поверхности фасада, на который планируется крепить фиброцементную фасадную доску, а также она является единственным решением для утепления здания во многих случаях. При монтаже деревянной обрешетки в качестве решетин применяются деревянные бруски шириной не менее 50 мм, толщина зависит от толщины утеплителя, но не менее 30 мм. Бруски горизонтальной обрешетки крепятся к несущей стене.
При монтаже металлической обрешетки в качестве решетин применяются металлические профили, которые могут быть изготовлены из оцинкованной стали или алюминия. Для горизонтального монтажа фиброцементной фасадной доски к металлической обрешетке профили устанавливаются вертикально. Крепятся профили к несущей стене здания с помощью регулируемых по длине кронштейнов с антикоррозийным покрытием. Применение регулируемых по длине кронштейнов позволяет сглаживать неровности стены и регулировать крепление вертикальных профилей за счет подвижной планки.
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